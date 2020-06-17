زعيم كوريا الشمالية يقوم برحلة نادرة بالطائرة وسط مخاوف من عمل عسكري

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

رصد موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24"، أن إحدى الطائرات التي يستخدمها الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ-أون طارت من بيونغ يانغ إلى شرقي البلاد، اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن ذلك الأمر أثار تكهنات بأن القائد قد يعود للظهور العام لاحتمال القيام بعمل عسكري وسط تصاعد التوترات بين الكوريتين.

وشوهدت الطائرة التابعة لشركة كوريو للطيران الكورية الشمالية من طراز آن-148، وهي تحلق شمالاً، اليوم الأربعاء.

وقال الموقع إن إشارات الطائرة اختفت قرب مقاطعة "هامكيونغ" الجنوبية في كوريا الشمالية.

وتأتي الحركة النادرة لطائرة كيم الشخصية وسط مخاوف من عمل عسكري، خاصة بعد أن حذرت كوريا الشمالية من عمل عسكري ضد كوريا الجنوبية احتجاجاً على قيام المنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية بإرسال منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية عبر الحدود.

ويقال إن طائرة آن-148 تُستخدم بشكل أساسي من قبل الزعيم كيم من أجل الزيارات التفقدية إلى المناطق المحلية في كوريا الشمالية.

وبالنظر إلى اتجاه الرحلة، يرى بعضهم إن وجهتها ربما كانت "شينبو" على الساحل الشرقي في كوريا الشمالية، حيث يُعتقد أن كوريا الشمالية كانت تبني غواصة جديدة قد تكون قادرة على حمل ثلاثة صواريخ باليستية تطلق من الغواصات، ويُقدر أنها في المرحلة النهائية من البناء.

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