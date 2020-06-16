بكين تعاود فرض قيود مكافحة «كوفيد-19» بعد ظهوره من جديد

المصدر: بكين - وكالات

عاودت أحياء عدة في العاصمة الصينية بكين نشر نقاط فحص، وأغلقت المدارس، وأمرت السكان بالخضوع لفحوص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، بعد قفزة غير متوقعة في عدد الإصابات بالفيروس تم ربطها بأكبر سوق لبيع الأغذية بالجملة في آسيا.

وقال المتحدث باسم حكومة مدينة بكين، شو هيجيانغ، في مؤتمر صحافي، أمس، إن «خطر انتشار الوباء مرتفع للغاية، لذا يجب علينا اتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة».

وبعد مرور شهرين تقريباً دون رصد أي إصابات جديدة، أعلن المسؤولون في بكين تسجيل 79 إصابة خلال أربعة أيام فحسب، وهو أكبر تركيز للعدوى منذ فبراير الماضي.

وتم تحديد منشأ التفشي الجديد في سوق شينفادي، حيث تشمل حركة البيع والشراء آلاف الأطنان من الخضروات والفواكه واللحوم كل يوم، وشينفادي هو مجمع من المستودعات والقاعات التجارية يمتد على مساحة تقارب 160 ملعب كرة قدم، وهو أكبر بأكثر من 20 مرة من سوق المأكولات البحرية في ووهان، حيث ظهر فيروس كورونا.

ودفع ظهور حالات الإصابة الجديدة المسؤولين في العديد من المناطق بالمدينة لإعادة فرض إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس، وتشمل الإجراءات نشر نقاط فحص أمنية على مدار الساعة، وإغلاق المدارس والمرافق الرياضية، والعودة لفحص درجات حرارة زوار مراكز التسوق والمتاجر والمكاتب الإدارية.

وأرسلت بعض الأحياء مسؤولين إلى المجمعات السكنية لطرق الأبواب وتحديد من زاروا السوق، أخيراً، أو كانوا على اتصال بمن ترددوا عليه.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عشرات الأشخاص يصطفون للخضوع للفحوص في أحد الملاعب الرياضية، صباح أمس، وسط حماية مشددة من أشخاص يرتدون بزات الوقاية من الفيروس، وكثفت السلطات جهودها لتتبع الأشخاص الذين زاروا سوق شينفادي، حيث قامت شركات بتوجيه رسائل نصية إلى الموظفين والسكان لسؤالهم عن تحركاتهم الأخيرة.

وشرعت بكين في إجراء فحوص جماعية لعشرات الآلاف من السكان، وقال المتحدث باسم لجنة الصحة العامة في المدينة، قاو شياو جون، إنه تم جمع عينات من 8950 شخصاً كانوا في شينفادي في الآونة الأخيرة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، أنها أحيطت علماً بالتفشي وبإجراء المسؤولين الصينيين تحقيقاً في الأمر، وأضافت في بيان، أنها على علم بأنه سيتم الكشف عن التسلسلات الجينية في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء من إجراء مزيد من التحاليل المعملية.

وأعلن مسؤولون صحيون عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، في الصين، بينها 36 حالة في العاصمة بكين.

وهناك حالياً 177 شخصاً مصابون بالمرض في الصين - اثنان حالتهما خطرة - وهي أعلى نسبة منذ مطلع مايو الماضي.

وإضافةً إلى حالات الإصابة الجديدة التي تمّ إحصاؤها في بكين، قالت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينية إنّ هناك ثلاث حالات مؤكّدة في مقاطعة هوبي.

وكانت الصين دخلت مرحلة التعافي من الوباء الذي ظهر نهاية العام الماضي في ووهان (وسط)، مستعينةً بإجراءات تتدرّج من وضع كمامات واقية، إلى إقرار الإغلاق والعزل، لكنّ اكتشاف الإصابات الجديدة في سوق بيع المواد الغذائية، أثار قلقاً واسعاً، وعزّز احتمال عودة فرض القيود الصارمة.

إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس.. والسلطات تكثف جهودها لتتبّع مرتادي سوق شينفادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news