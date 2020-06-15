10 أحياء أخرى تخضع للحجر الصحي في بكين بعد ظهور إصابات جديدة بـ"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الصين فرض حجر صحي على 10 أحياء أخرى في العاصمة بكين، وذلك على خلفية ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كما أكدت السلطات الصحية في الصين، تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي تواصل فيه بكين التصدي لتفشي جديد لمرض كوفيد-19.

ومن بين الحالات الجديدة التي تم تشخيصها هناك 36 حالة في العاصمة، حيث تجرى فحوصات لآلاف الأشخاص في منطقة فنجتاي جنوب غرب البلاد بعد أن تم تتبع مجموعة من المصابين تعود لسوق بيع بالجملة في شينفادي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news