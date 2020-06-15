تحويل 500 عربة قطار في الهند إلى مستشفيات

المصدر: نيودلهي - وكالات

أعلنت الهند، أمس، عن إجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تشمل تحويل 500 عربة قطار إلى مستشفيات، وتعزيز اختبارات فحص الفيروس وإجراء استطلاعات صحية في المنازل بالمناطق الأكثر تضرراً من الفيروس.

وعقد وزير الداخلية الهندي اميت شاه، اجتماعاً مع رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجروال ومسؤولين اتحاديين وآخرين بالولاية، لمواجهة هذه الأزمة.

وكتب شاه تغريدة على موقع «تويتر»، قال فيها: «الحكومة الاتحادية ستحاول توفير كل المعدات الأساسية التي طلبتها حكومة دلهي لمواجهة الفيروس».

ومن أجل مواجهة نقص الأسرة، قال شاه إن وزارة السكك الحديدية ستوفر 500 عربة قطار، سوف يتم تزويدها بالمعدات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس. وأوضح شاه أن هذا من شأنه توفير 8000 سرير إضافي.

وأضاف شاه أنه سيتم تعزيز اختبارات فحص فيروس كورونا ثلاثة أضعاف المعدل الحالي خلال أسبوع، موضحاً أنه سيتم إجراء استطلاعات صحية في المنازل لكل شخص في المناطق الموبوءة خلال أسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، تسجيل 11929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد 320 ألفاً و922 حالة، فيما تم تسجيل 311 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 9195 حالة.

وسجلت دلهي 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وأصبحت ضمن أبرز مراكز تفشي الفيروس في الهند بجانب مدينتي مومباي وأحمد آباد. وجرى إجمالاً تسجيل 38958 حالة إصابة في المدينة و1271 حالة وفاة. وقال نائب وزير الصحة في دلهي مانيش سيسوديا، إن عدد الحالات بالمدينة قد يرتفع إلى نحو نصف مليون بحلول منتصف شهر يوليو المقبل نتيجة تفشي الفيروس.

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ألف إصابة جديدة بالفيروس في الهند خلال 24 ساعة.

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