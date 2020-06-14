رئيس البرازيل يطلب من مواطنيه تصوير المستشفيات للتأكد من امتلائها

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

أثار رئيس البرازيل جاير بولسونارو جدلاً بعدما طلب من مواطنيه تصوير المستشفيات بالفيديو للتحقق من امتلائها في أوج انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بولسونارو في كلمته الأسبوعية المباشرة عبر «فيس بوك» مساء الخميس، «سيكون ذهابكم إلى المستشفيات القريبة منكم أمراً جيداً.. وعليكم أن تجدوا وسيلة لتصويرها بالفيديو».

وأضاف أن «كثيرين يفعلون ذلك أصلاً لكننا بحاجة للمزيد لمعرفة ما إذا كانت الأسرّة مشغولة أو خالية».

وأكد الرئيس «حسب معلوماتي، وقد أكون مخطئاً، لم يمت أي شخص عملياً بسبب نقص في أجهزة التنفس أو في أسرّة العناية المركزة».

وكتب حاكم ولاية ماراناو فلافيو دينو في تغريدة «لو كان بولسونارو بمستوى منصبه لكان عرف أنه ليس بحاجة إلى إرسال الناس لغزو المستشفيات، إذا كان يريد زيارة المستشفيات فسأرشده بنفسي». من جهته، قال النائب باولو فرناندو «عندما يطلب بولسونارو من أنصاره غزو المستشفيات لتصوير الأسرّة، فهو يعرض أرواحاً للخطر بلا عقاب».

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