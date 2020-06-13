الصين: عزل طارئ لـ11 حياً بسبب "كورونا"

المصدر: بكين - أ ف ب

أمرت السلطات الصينية، السبت، بفرض عزل طارئ على أحد عشر حياً في العاصمة بكين بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجدّ، ما يثير الخشية من تفشٍ جديد لوباء كوفيد-19 في البلاد حيث نشأ المرض أواخر العام الماضي.

وفي الوقت الحالي، أصبحت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضرّرًا من الفيروس بعد الولايات المتحدة.

في بكين، أعلن المسؤولون في منطقة فينغتاي السبت وضع "آلية حرب" لمكافحة الموجة الجديدة. وسُجلت سبع إصابات بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في محيط سوق شيفاندي في بكين، بينها ست السبت، وفق ما أعلنت السلطات الصحية.

وأغلقت السلطات السوق وكذلك سوقاً آخر لبيع ثمار البحر كان قد زارها مصاب، من أجل تعقيمها وأخذ عينات، وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة أيضا.

وأُعلن الخميس عن أول إصابة بكوفيد-19 في بكين منذ شهرين، وتثير الإصابات الجديدة الخشية من ظهور بؤر جديدة في الصين للوباء الذي تمكنت السلطات من السيطرة عليه عبر فرض تدابير حجر صحي صارمة.

وبعد استقرار في الولايات المتحدة (أكثر من 114 ألف وفاة)، يُسجّل ارتفاع في عدد الإصابات في ولايات استؤنف فيها النشاط الاقتصادي اعتباراً من أبريل الماضي، ما يثير الخشية من موجة إصابات ثانية.

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