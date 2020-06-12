بينها دولة عربية... 3 بؤر لتفشي "كورونا" في أفريقيا

المصدر: جنيف - وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا، مشيرة إلى 3 دول تعد بؤرا لتفشي الفيروس في القارة السمراء.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، ماتشيديسو مويتي، في بيان صحافي في جنيف: "أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حالياً في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون على سبيل المثال، وهو ما يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي".

وأوضحت مويتي أن 10 دول تتصدر الجائحة في أفريقيا، حيث تشكل 75% من إجمالي الإصابات في القارة، وسجلت جنوب أفريقيا وحدها ربع الإصابات، مشيرة إلى "أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة". وأضافت، أن "أحد التحديات الرئيسية في أفريقيا لا يزال يتمثل في توفر الإمدادات، خاصة أدوات الفحص".

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