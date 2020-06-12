جونسون: محاولة الهجوم على تمثال تشرشل «سخيفة ومخزية»

المصدر: لندن - رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الجمعة إن تهديد محتجين بمهاجمة تمثال لونستون تشرشل «مخزي وسخيف» في أقوى تصريحات له حتى الآن بشأن اتجاه متصاعد لتحدي إرث زعماء الماضي.

وأصبحت التماثيل هدفا لمحتجين مناهضين للعنصرية يعبرون عن رفضهم للماضي الاستعماري لبريطانيا، وذلك في إطار احتجاجات منذ وفاة الأميركي الأسود جورج فلويد بعدما جثم رجل شرطة أبيض في مدينة منيابوليس بركبته على رقبته لنحو تسع دقائق أثناء القبض عليه في 25 مايو.

وحطم محتجون مشاركون في موجة احتجاجات عالمية في مدينة بريستول يوم الأحد تمثال إدوارد كولستون، الذي جنى ثروة في القرن السابع عشر من تجارة العبيد.

وقبل احتجاجات جديدة اليوم الجمعة‭ ‬غطى مسؤولون تمثال لتشرشل، رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، أمام مبنى البرلمان بألواح بعدما تعرض للتخريب على يد محتجين يوم الأحد.

وكتب جونسون على تويتر «من السخيف والمخزي أن يتعرض هذا التذكار الوطني اليوم للهجوم في احتجاجات يشوبها العنف».

وأضاف «نعم، كان يعبّر في بعض الأحيان عن آراء غير مقبولة لدينا اليوم، لكنه كان بطلا ويستحق تماما هذا النصب التذكاري. لا يمكننا الآن أن نحاول تعديل ماضينا أو إخضاعه لمقص الرقابة، لا يمكننا أن نتظاهر بأن لدينا تاريخا مختلفا».

ودعا الناس لتجنب الاحتجاجات.

وأشار إلى أنه يفهم «الإحساس بالظلم الذي لا يمكن إنكاره» لدى هؤلاء المحتجين لكنه ناشدهم أيضا الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي للحيلولة دون حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

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