روسيا تطرح دواء لعلاج «كورونا» مع تجاوز الإصابات نصف مليون

المصدر: موسكو - وكالات

طرحت روسيا، أمس، دواء حصل على الموافقة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع تجاوز حالات الإصابة بالفيروس في البلاد نصف مليون حالة.

وقال صندوق الثروة السيادية الروسي، الذي دعم التجارب على الدواء ويملك حصة 50% في شركة «كيم رار» المصنّعة له، إن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات، الذي يحمل اسم «أفيفافير»، وصلت إلى بعض المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد.

وأقرت وزارة الصحة استخدام الدواء بموجب عملية خاصة سريعة، بينما مازالت التجارب السريرية، التي تجرى لفترة أقصر وبأعداد أقل من المتبع في دول أخرى، جارية.

وليس هناك حتى الآن لقاح لمرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولم تُظهر تجارب أدوية عدة على البشر فاعليتها بعد.

وقال رئيس الصندوق السيادي، كيريل ديميتريف، الأسبوع الماضي، إن هناك خططاً لإنتاج ما يكفي من العقار لعلاج 60 ألف مريض شهرياً.

وقال، أمس، إن أكثر من 10 دول طلبت إمدادات من الدواء.

وأضاف أن المفاوضات جارية لتوريد الدواء لجميع الأقاليم الروسية تقريباً، وأن سبعة من أقاليم البلاد، التي تتجاوز 80 إقليماً، تلقت الشحنات الأولى.

في الأثناء، سجلت روسيا 8779 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 502 ألف و436، وتبقى بذلك ثالث دولة أكثر تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأحصت السلطات 174 وفاة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، من أصل 6532 وفاة مسجلة رسمياً، وتماثل للشفاء أكثر من 261 ألف شخص.

ورفعت العاصمة موسكو، بؤرة وباء «كوفيد-19» في البلاد، الثلاثاء، إجراءات العزل التي فرضت على السكان في نهاية مارس، مستندة إلى أرقام مشجعة وتراجع الإصابات الجديدة. وأعيد فتح الحدود جزئياً أيضاً، خصوصاً أمام الروس الذين لديهم دوافع مهنية أو عائلية.

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