إثيوبيا تعلق على أنباء "منح مصر قاعدة عسكرية" قرب حدودها

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

علق وزير الشؤون الخارجية الإثيوبية جيدو أندارجاشيو، على التقارير التي أفادت بموافقة جنوب السودان على بناء قاعدة عسكرية لمصر قرب حدود بلاده، حيث قال إن إثيوبيا تتفهم جميع الدول المجاورة لها، مضيفا أنها لم تقبل الإشاعة المنتشرة والتي تقول إن جنوب السودان وافقت على طلب مصر لإنشاء قاعدة عسكرية في باجاك. وأضاف أن إثيوبيا تقدر شراكتها مع جنوب السودان.

جاء ذلك خلال مناقشات أجراها الوزير مع سفير جنوب السودان جيمس بيتيا مورغان، الذي شدد على أن بلاده لن تقدم على أي خطوات تضر بالمصالح الوطنية لإثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال الوزير إن إثيوبيا تتفهم جميع الدول المجاورة لها، مضيفا أنها لم تقبل الإشاعة المنتشرة والتي تقول إن جنوب السودان وافقت على طلب مصر لإنشاء قاعدة عسكرية في باجاك. وأضاف أن إثيوبيا تقدر شراكتها مع جنوب السودان.

وأشار جدو إلى أنه "ليس إثيوبيا فحسب، بل لجميع دول المنبع لها الحق في الاستخدام العادل لمياه نهر النيل"، مضيفًا أن بلاده "تدرك أن جنوب السودان ليس لديها أي سبب لمعارضة مصالحها في هذا الصدد".

وأكد جيدو مجدداً التزام إثيوبيا بمساعدة جنوب السودان كدولة جارة لضمان رفاهية مواطنيها.

من جهته، قال السفير مورغان إن إثيوبيا لعبت دوراً كبيراً من حيث تمكين بلاده لتصبح دولة مستقلة وضمان منافع مواطنيها.

وأضاف أن شعبي إثيوبيا وجنوب السودان مجتمع واحد يعيش في دولتين تشتركان في الكثير من الأشياء، مؤكدا أن جنوب السودان يدعم بقوة حق إثيوبيا في استخدام مواردها الطبيعية لأغراض التنمية.

وشدد السفير جيمس بيتيا مورغان على أن "سد النهضة الإثيوبي الكبير يلعب دورا مهما في ضمان التحول الاقتصادي الإقليمي"، مضيفاً أن "مشروع السد يحظى بدعم كامل من جنوب السودان".

وكان السفير قال إنه "إذا كانت أي قوة تنوي مهاجمة إثيوبيا عبر جنوب السودان، فسوف تواجه أولا شعب جنوب السودان".

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