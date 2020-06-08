إثيوبيا تنشر صوراً جديدة لسد النهضة وتؤكد" "قرار تعبئة السد لا رجعة فيه"

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قام وزر الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي، بزيارة مفاجئة، برفقة فريق حكومي، إلى موقع "سد النهضة"، وذلك للوقوف على أعمال البناء قبل البدء بملء الخزان في يوليو المقبل.

ونشر بيكيلي، صورا جديدة لـ"سد النهضة" عبر حسابه على "فيسبوك" وأرفقها بتعليق قال فيه إن "فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة".

وأضاف أن "الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه"، موضحاً أن "المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال تصريحات إعلامية: لا نسعى لإلحاق الأذى بالآخرين"، موضحا أن إثيوبيا لا تسعى للدخول في حرب مع السودان، وقال إن البلدين متفقان على تسوية الخلافات الحدودية.

وأعلن أحمد تطوير سد النهضة، لافتا أن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه.

وفى وقت سابق أعلن الجيش السودانى، يوم الجمعة الماضي، أن حكومة البلاد تخوض اتصالات دبلوماسية مستمرة مع إثيوبيا لاحتواء التوتر على الحدود، محذرا من "اندلاع حرب شاملة" بين البلدين.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، أكدت ضرورة تبني مصر والسودان لـ"موقف قوي" من الملء الأولي لسد النهضة، مشيرة إلى أن "من حق إثيوبيا بناء السدود داخل أراضيها وفق مبادئ القانون الدولي".

ودعت الوسيط الأميركي إلى الاستمرار في جهوده الرامية للوصول بهذه الأزمة إلى نهايات مرضية للأطراف الثلاثة.

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