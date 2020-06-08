12 قتيلاً جراء 8 غارات على شرق سورية

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

قتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران على الأقل جراء غارات شنّتها طائرات مجهولة الهويّة على أحد مواقعهم في شرق سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ ثماني غارات استهدفت فجر أمس مقراً لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مصرع 12 مقاتلاً عراقياً وأفغانياً، وتدمير آليات وذخائر.

ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية الطائرات التي شنّت الغارات، إلا أن مدير المرصد رامي عبدالرحمن رجّح أن تكون إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الغارات.

وبحسب المرصد، جاءت الغارات ليلاً، بعد استقدام مقاتلين أفغان تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود العراقية إلى مركز تجمّع ضخم للقوات الإيرانية قرب الميادين.

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