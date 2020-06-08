السعودية تتخطى 100 ألف إصابة بفيروس «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أمس، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، إلى 101 ألف و914 حالة، وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم تسجيل 3045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 36 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 712 حالة، وتسجيل 1026 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 72 ألفاً و817.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو توعوياً، يتضمن توضيحاً للعادات والممارسات اليومية التي تُسهم في الوقاية من فيروس «كورونا»، وركزت على أهمية ارتداء الكمامة عند الخروج، وضرورة التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة، وكذلك إحضار السجادة عند الصلاة، وترك مسافة آمنة، إضافة إلى استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية عند الشراء، وغيرها من السلوكيات الصحيحة، وذلك بهدف الوقاية من فيروس «كورونا» والحد من انتشاره.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل 717 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 31 ألفاً و848 حالة، وتسجيل 10 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 264.

وأعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، فهد العفاسي، أمس، إعادة فتح المساجد في المناطق النموذجية لأداء صلاة الجماعة، بدءاً من صلاة ظهر بعد غد، وكذلك إقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير للعاملين به فقط، وتبث عبر تلفزيون دولة الكويت.

وأوضح العفاسي أن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين، تأتي بعد إيقاف استمر نحو ثلاثة أشهر، مؤكداً أن الوزارة انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم المساجد في المناطق النموذجية، من قبل وزارة الدفاع، لتوفير الأجواء الصحية والحد من انتشار فيروس «كورونا».

ولفت إلى قيام الوزارة بتجهيز المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف، داعياً جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 866 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 16 ألفاً و882، إضافة إلى 75 حالة وفاة، وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وفي الخرطوم، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 215 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، و12 وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 6081 حالة، بينها 359 وفاة، وأوضحت الوزارة أنها سجلت 90 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 2014.

فتح مساجد المناطق النموذجية في الكويت لأداء صلاة الجماعة بعد غد.

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