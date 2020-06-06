السيسي يعلن مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقال السيسي، في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم بحضور رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، إن خطورة الوضع الراهن ستمتد تداعياتها إلى المحيط الإقليمي والدولي.

وحذر السيسي من إصرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية، معلنا اتفاقه مع حفتر وعقيله صالح لطرح مبادرة سياسية لانهاء الصراع في ليبيا.

وأشار إلى أن المبادرة المطروحة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا بداية من الثامن من الشهر الجاري وإخراج الميليشيات الأجنبية من ليبيا.

وأوضح أن الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة

وكان السيسي بحث اليوم مع عقيلة صالح وخليفة حفتر تطورات الوضع الليبي الراهن.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري بقصر الاتحادية عقيلة صالح ، وخليفة حفتر ، وذلك بحضور وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، ورئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ورئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، ووزير الخارجية سامح شكري، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وقال المتحدث ، في بيان صحافي اليوم، إن لقاء الرئيس المصري بالقادة الليبيين يأتي من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن علي المحيط الإقليمي والدولي.

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