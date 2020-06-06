فيجي تعلن خلوّها من فيروس «كورونا»

المصدر: كانبيرا ■د.ب.أ

أعلن رئيس وزراء فيجي، فوريك «فرانك» باينيماراما، أن الدولة الجزيرة التي تقع في المحيط الهادئ لم يعد لديها أي حالات إصابة نشطة بفيروس كورونا المستجد.

وغرّد باينيماراما على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «حتى في ظل زيادة أعداد الفحوص يوماً بعد آخر، مضى 45 يوماً منذ اكتشاف آخر حالة إصابة. وبالنظر إلى عدم تسجيل حالات وفاة جراء (كورونا)، فإن معدل الشفاء سجل 100%».

وأضاف: «صلوات مستجابة، وعمل جاد، وتأكيد على دور العلم».

وسجلت فيجي، التي يصل تعداد سكانها إلى أكثر من 900 ألف نسمة، 18 حالة إصابة بمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، منذ اكتشاف الإصابة الأولى في الجزيرة يوم 19 مارس الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها فيجي إصابة يوم 21 أبريل الماضي.

وقال وزير الصحة، إفريمي واقاينبيت، في وقت سابق، إنه أعلن عن شفاء آخر ثلاث حالات إصابة بالفيروس، وبينهم فتاة تبلغ من العمر 12 عاماً، صباح أمس، والثلاثة من سكان العاصمة سوفا.

وأجرت فيجي أكثر من 2000 فحص للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، ولايزال 100 من المصابين بمنشآت الحجر الصحي، دون أن تكون فحوص أي منهم إيجابية.

المرة الأخيرة التي سجلت فيها فيجي إصابة كانت يوم 21 أبريل الماضي.

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