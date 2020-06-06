3 علماء يتراجعون عن مقال بشأن مخاطر هيدروكسي كلوروكين

المصدر: نيويورك ■رويترز

تراجع علماء عن مقال في دورية طبية واسعة الانتشار خلص إلى أن عقار هيدروكسي كلوروكين يزيد احتمالات الوفاة لدى مرضى كوفيد-19، ما يزيد من الجدل بشأن عقار أشاد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتراجع ثلاثة ممن كتبوا المقال عما ورد به، مشيرين إلى مخاوف من صحة البيانات الواردة في الدراسة. وقال الثلاثة إن شركة سرجيسفير التي مدتهم بالبيانات لم توفر قاعدة البيانات لمراجعتها على نحو مستقل، وأضافوا أنه لم يعد بمقدورهم «الجزم بدقة مصادر البيانات الأولية». وامتنع المشارك الرابع في كتابة المقال، الدكتور سابان ديساي الرئيس التنفيذي لسرجيسفير، عن التعقيب على التراجع عن المقال. وقال الدكتور وليد جلاد الأستاذ في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ «عندما تنشر دوريات لها وزنها هذا النوع من المقالات ثم تتراجع عنها بعد 10 أيام فإن هذا يعزز الارتياب». وذكرت دورية لانسيت أول من أمس أنها «تتعامل بجدية شديدة مع المسائل المتعلقة بالنزاهة العلمية وهناك الكثير من الأسئلة العالقة بشأن سرجيسفير والبيانات المدرجة في هذه الدراسة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news