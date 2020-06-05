اتفاق أوروبي على فتح الحدود الداخلية يوم 15 يونيو

وافق وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع افتراضي اليوم على إعادة فتح معظم الحدود الداخلية في 15 يونيو الحالي.

وقال المجلس الأوروبي في بروكسل.. إن إسبانيا هي أحد الاستثناءات وستعيد فتح حدودها في أقرب وقت في 1 يوليو المقبل.

وقال بيتر دي كريم وزير الداخلية البلجيكي.. " بالنسبة للدول غير المنتمية لمنطقة شنغن الأمنية ، سيتم تقديم اقتراح، ويجب إبرام اتفاق بشأن ذلك بين 15 يونيو وبداية يوليو".

من جانبها قالت يلفا جوهانسون المفوضة الأوروبية المختصة بشؤون الأمن الداخلي إن القرار يعود للدول الأعضاء وهناك بعض الدول تبدو أكثر حذرا بالنسبة لفتح الحدود الخارجية.

وفتحت دول وسط أوروبا "النمسا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا" حدودها لمواطني دول أخرى اليوم.

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