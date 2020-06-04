سماع دوي انفجارات في ريف حماة السورية وأنباء عن استهداف معامل الدفاع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدىت لعدوان إسرائيلي في أجواء مدينة مصياف بريف حماة وسط البلاد، يستهدف معامل الدفاع هناك.



وذكر التلفزيون الرسمي، أن الأصوات ناتجة عن "غارة إسرائيلية كانت تستهدف معامل الدفاع في الزاوي بريف مصياف".



من جانبها نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر أمني رفيع المستوى أن العدوان تم عبر صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.



وأضاف المصدر "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط معظم الصواريخ المعادية في محيط مدينة مصياف".



وأردف "العدوان استهدف مركز البحوث العلمية في منطقة مصياف، ولا معلومات دقيقة عن حجم الأضرار حتى اللحظة والعمل جار حاليا على تقييمها".

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