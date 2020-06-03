الولايات المتحدة تحظر تحليق الطائرات الصينية فى أجوائها

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قراراً بمنع تحليق طائرات الركاب الصينية في الأجواء الأميركية اعتباراً من 16 يونيو الجاري.

وشمل القرار تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية الصينية من البلاد وإليها بعدما منعت بكين شركات الطيران الأميركية من استئناف رحلاتها إلى الصين رغم رفع الإغلاق على خلفية وباء كوفيد-19.

وجاء في بيان صادر عن وزارة النقل الأميركية أن "شركات الطيران الأميركية طلبت استئناف خدمات الركاب اعتبارا من 1 يونيو. وعدم موافقة الحكومة الصينية على طلباتها يعد انتهاكا لاتفاق النقل الجوي بين البلدين".

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