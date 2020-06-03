ترامب يكشف حقيقة اختبائه من المتظاهرين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أن يكون نقل إلى ملجأ آمن في البيت الأبيض خلال التظاهرات أمام بواباته الخارجية، مؤكدا أنه توجه إلى المكان لمجرد تفقده.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جهاز الحماية نقل الرئيس ترامب إلى الملجأ مساء الجمعة خلال تظاهرة أمام البيت الابيض.

وقال ترامب لإذاعة فوكس نيوز: "إنها معلومات خاطئة".

وأضاف: "كان ذلك خلال النهار" موضحا أنه توجه إلى المكان "مرتين أو ثلاث مرات" خلال الأيام الماضية لكن في كل مرة من أجل تفقد المكان مع مجموعة من الأشخاص".

وكان نائب الرئيس الأميركي السابق ديك تشيني نقل إلى هذا الملجأ الآمن بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وأثارت أنباء نقل ترامب إلى الملجأ موجة استهزاء واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أنها ساهمت في قراره التوجه الاثنين سيرا لزيارة كنيسة متضررة من أعمال عنف.

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