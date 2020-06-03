البرازيل تسجل ارتفاعا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت البرازيل، أمس الثلاثاء، ارتفاعا كبيرا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وقالت السلطات الصحية في البلاد إن عدد المصابين بلغ 555383 حالة مؤكدة بعد تسجيل 28936 إصابة جديدة.



وأضافت أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 31199 بعد توثيق 1262 حالة وفاة.



وكانت البرازيل سجلت، الاثنين، 11598 حالة إصابة و623 وفاة.



وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والرابعة من حيث الوفيات جراء الجائحة.

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