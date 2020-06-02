بريطانيا تبحث إلغاء الحجر الطبي للقادمين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن أعضاء الحكومة البريطانية يبحثون استبدال الحجر الطبي للقادمين إلى المملكة المتحدة كما تم إخطار الوزارات الحكومية بأن تستعد للسماح بالعمل بحلول نهاية يونيو بما يسمى الجسور الجوية المتمثلة في إلغاء الحجر الطبي للسائحين.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر إن رئيس الوزراء بوريس جونسون "يؤيد شخصيا" الجسور الجوية.

وأضافت أن وزارتي النقل والداخلية تلقتا إخطارا بأن تخططا للسماح بالعمل بالجسور الجوية بحلول نهاية الشهر.

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