الصين: أميركا تسعى إلى ممارسة سياسة الانفرادية.. وسلوكها «أناني»

المصدر: بكين - وكالات

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أمس، أن الولايات المتحدة تسعى إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية، وأصبحت «مدمنة انسحاب من التجمعات والمعاهدات». وشددت بكين على أنها سترد على المحاولات الأميركية للإضرار بمصالحها بإجراءات مضادة صارمة، وذلك في انتقاد لقرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحافيين، في إفادة يومية، إن الانسحاب الأميركي من منظمة الصحة العالمية، يكشف عن سعي الولايات المتحدة إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية، مؤكداً أن المجتمع الدولي يرفض ما وصفه بـ«السلوك الأناني للولايات المتحدة».

وأضاف تشاو: «الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات وإلغاء المعاهدات».

وفيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخيراً «الحاجة لأجوبة من الصين حول الفيروس»، نفت بكين بغضب اتهامات لها بالتقليل من خطورة الوباء عندما ظهرت العوامل المسببة للمرض في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: «في مواجهة الوباء، فإن أي قمع أو حتى ابتزاز لمنظمة الصحة العالمية هو تجاهل للحياة وتحدّ للإنسانية وتدمير للتعاون الدولي»، وأكد أن «الصين ستقوم بدورها كدولة كبيرة مسؤولة وتدعم منظمة الصحة في اتخاذ موقف القيادة في التصدي للفيروس»، داعياً المجتمع الدولي إلى التكاتف، وزيادة الدعم السياسي والتمويل للمنظمة.

وكان الرئيس الأميركي أعلن يوم الجمعة الماضي، قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، واتهم المنظمة بأنها أصبحت «دمية في يد الصين».

ونفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترامب بأنها «روجت معلومات مضللة نشرتها الصين بشأن الفيروس». ويشار إلى أن ترامب انسحب في أوقات سابقة من كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، واتفاقية دولية لمواجهة تغير المناخ، والاتفاق النووي الإيراني، كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة.

وجاء قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، ومقرها جنيف، وسط تصاعد التوترات مع الصين أيضاً بشأن هونغ كونغ. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده سترد على المحاولات الأميركية للإضرار بمصالحها بإجراءات مضادة صارمة، وذلك في انتقاد لقرار واشنطن إنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ، واتخاذ تدابير ضد الطلاب والشركات الصينية. وصوت البرلمان الصيني الأسبوع الماضي على المضي قدماً في فرض قانون للأمن القومي على هونغ كونغ. ووصف ترامب هذه الخطوة يوم الجمعة بأنها «مأساة لسكان المدينة». ولمعاقبة بكين، أمر ترامب إدارته ببدء عملية إلغاء المعاملة الأميركية الخاصة لهونغ كونغ، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن الصين تعارض الخطوات الأميركية بشدة. وأضاف المتحدث: «تمثل الإجراءات المعلنة تدخلاً سافراً في شؤون الصين الداخلية، وتلحق الضرر بالعلاقات الأميركية الصينية وستضر الجانبين».

وتابع: «أي أقوال أو أفعال من جانب الولايات المتحدة تلحق الضرر بمصالح الصين سيقابلها هجوم شديد مضاد من بكين».

• «الخارجيةالصينية»: «الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من التجمعات وإلغاء المعاهدات».

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