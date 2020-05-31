بالفيديو: عنف وحرق للسيارات في مدن أميركية.. وترمب يعتبرها "أعمالاً منظمة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الليلة، بالاحتجاجات التي خرجت عن نطاقها السلمي في الولايات الأميركية بعد مقتل "جورج فلويد" على يد شرطي في مينابوليس.

وأظهرت مقاطع مصورة أعمال عنف، وتكسير، وحرق سيارات ومراكز حكومية، وهجوم على قوات الشرطة في عدد من الولايات.

وقال ترمب إن من يقوم بهذه الأعمال العنيفة هم لصوص وأناس فوضويون، على حد تعبيره.

إشعال سيارات وأعمال عنف تتواصل في أميركا احتجاجا على مقتل "فلويد" على يد شرطي في مينابوليس، وترمب يصف مرتكبيها باللصوص والفوضويين.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/9XFsSkVr6g — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 30, 2020

وعلق البيت الأبيض بالقول: "ندعم المظاهرات السلمية، لكن ما يجري الآن لا علاقة له بالعدالة.. سنقف دوماً ضد العنف والفوضى".



وقد تحولت الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس، التابعة لولاية مينيسوتا الأميركية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى أعمال عنف، واشتعلت النيران في أنحاء المدينة.

وحملت تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إعلاناً خطيراً، حسب رأي المحللين، وقال "إن أعمال العنف في الولايات منظمة، وليس لها علاقة بمقتل جورج فلويد بمدينة مينيابوليس".

وقال ترمب، في تصريحات الليلة، إن "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة".

وأضاف أن "ذكرى فلويد أساء إليها مشاغبون ولصوص وفوضويون"، منادياً الأميركيين إلى اللجوء "للمصالحة، لا الكراهية، وإلى العدالة، لا الفوضى".

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