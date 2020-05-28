إجراءات جديدة لحظر التجول في مصر ابتداء من يوم السبت

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق إجراءات جديدة لحظر التجول، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو.

ومن المقرر أن يبدأ حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم التالي اعتبارا من 30 مايو الجاري ولمدة 15 يوما، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أن حظر التجول في أيام عيد الفطر يبدأ من الـ 5 مساء، وحتى السادسة صباحا مع إيقاف جميع المواصلات العامة.

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءا من الساعة الخامسة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا.

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