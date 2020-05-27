الحكومة العراقية تؤكد التزامها بحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أكدت الحكومة العراقية، أمس، التزامها بحقوق الإنسان واحترام المواثيق الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «الحكومة العراقية اطلعت على التقرير الخاص من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق، المعنون (حالات الاختطاف والتعذيب والاختفاء القسري في سياق التظاهرات في العراق: التحديث الثالث)، الذي يغطي الفترة الممتدة من أول أكتوبر الماضي وحتى 21 مارس الماضي».

وأشار البيان إلى أن «الحكومة العراقية تؤكد حرصها والتزامها بحقوق الإنسان وكرامته، واحترام المواثيق الدولية التي وقّع عليها العراق بهذا الخصوص».

وأضاف أنه «في هذا الإطار، فإن الحكومة تجدد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث المشار إليها في التقرير، على وفق المنهاج الوزاري».

الحكومة تجدّد الالتزام بالتحقيق النزيه والمستقل في كل الأحداث خلال التظاهرات.

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