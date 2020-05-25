الأزهر يدعو الشعوب الأفريقية إلى التكاتف لمكافحة «كورونا» والإرهاب

المصدر: القاهرة - وام

دعا الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، شعوب القارة الأفريقية إلى التكاتف لمكافحة وباء "كورونا" الذي اجتاح العالم، واحتواء النزاعات والصراعات داخل القارة، والتخلص من الحروب الأهلية والطائفية والإرهاب، حتى تتحرر أفريقيا من كل ما يعيق تقدمها واستقرارها ويهدد صحتها وأمنها.

جاء ذلك في بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الـ 57 ليوم أفريقيا، والذي يأتي كل عام في الخامس والعشرين من مايو، تخليدا لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963، التي تغير اسمها في عام 2002 إلى الاتحاد الأفريقي.

وأكد الأزهر التزامه الكامل بدوره الريادي والتوعوي والإغاثي ونشر الإسلام الوسطي داخل القارة السمراء، من خلال استقباله آلاف الطلاب الوافدين، وإيفاد القوافل الدينية والطبية والتعليمية، التي تستهدف سد الاحتياجات الأساسية لأبناء القارة الأفريقية، داعيا المولى عز وجل أن تزول جائحة " كورونا " عن أفريقيا والعالم وتعود الحياة إلى طبيعتها.

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