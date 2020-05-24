أكثر من 342 ألف حالة وفاة بكورونا حول العالم منذ ظهوره

أودى فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19بحياة أكثر من 342 ألفا و295 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

و ذكرت " وكالة فرانس برس " في تعدادها أنه تم تسجيل أكثر من 5 ملايين و327 ألفا و680 إصابة في 196 بلدا و منطقة منذ بدء تفشي الوباء تعافى منها مليونان و66 ألفا و300 شخص على الأقل.

وتعد الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ " كوفيد-19 " مطلع فبراير الماضي البلد الأكثر تضررا على صعيد عدد الوفيات والإصابات مع 97087 وفاة من بين 1.622.670 إصابة وتعافى ما لا يقل عن 361239 شخصا.

وتحل بعد الولايات المتحدة على صعيد الدول الأكثر تضررا بالوباء بريطانيا بتسجيلها 36675 وفاة من أصل 257154 إصابة بها تليها إيطاليا مع 32735 وفاة من بين 229327 إصابة ومن ثم إسبانيا بـ28678 وفاة من بين 235290 إصابة ثم فرنسا بـ 28332 وفاة من بين 182469 إصابة.. فيما أعلنت أعلنت الصين / دون ماكاو وهونغ كونغ/ عن 82974 إصابة مع 3 إصابات جديدة بين أمس السبت و اليوم الأحد بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78261 شخصا.

و أحصت أوروبا اليوم 173551 وفاة من بين 2.014.969 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة و كندا معا 103534 من بين1.706.291 إصابة وأميركا اللاتينية والكاريبي 39103 وفيات من بين 715568 إصابة و آسيا 13962 وفاة من بين 439229 إصابة والشرق الأوسط 8762 وفاة من بين 335953 إصابة و أفريقيا 3253 وفاة من بين 107205 إصابات و أوقيانيا 130 وفاة من بين 8466 إصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news