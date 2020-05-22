تحطم طائرة ركاب باكستانية تقل أكثر من 100 شخص

ذكرت مصادر بهيئة الطيران المدني الباكستانية أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية الدولية في طريقها من لاهور إلى كراتشي تحطمت في المنطقة القريبة من مطار جناح الدولي اليوم الجمعة، بحسب قناة "جيو نيوز" الباكستانية.

وقال المتحدث باسم الهيئة لـ"فرانس برس"، إن "الطائرة تحطمت في كراتشي. نحاول تأكيد عدد الركاب لكن مبدئياً هناك 99 مسافراً و8 من أفراد الطاقم".

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الطائرة من طراز "إيرباص 320"، وكانت قادمة من مدينة لاهور الباكستانية، لكنها سقطت فوق منطقة سكنية وسببت بها أضراراً بالغة، وكشفت صور أولية تصاعد دخان أسود كثيف من موقع الهبوط، وبدا أن بعض المباني تضررت بشدة جراء الحادث المأساوي.

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