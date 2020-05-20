ترامب يصف كاتب بيان صيني بـ"المعتوه"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

المصدر:
  • واشنطن - أ ف ب
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "عدم كفاءة الصين في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بقتل عدد كبير من الأشخاص في العالم".

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وأضاف: "أكون ممتنا لو توضحون لهذا المعتوه، بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

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