ترامب يصف كاتب بيان صيني بـ"المعتوه"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "عدم كفاءة الصين في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت بقتل عدد كبير من الأشخاص في العالم".



وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".



وأضاف: "أكون ممتنا لو توضحون لهذا المعتوه، بأن عدم كفاءة الصين ولا شيء آخر تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!".

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news