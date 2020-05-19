الهند تمدد الإغلاق حتى نهاية مايو

المصدر: نيودلهي - وام

أعلنت الحكومة الهندية عن تمديد الإغلاق الشامل في البلاد حتى نهاية مايو الحالي جراء فيروس كورونا المستجد، لكنها ستسمح لبعض القطاعات الاقتصادية بمعاودة نشاطها، وتخفيف القيود على حركة الحافلات وسيارات الركاب.

وقالت وزارة الداخلية الهندية إن إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس «كورونا» ستستمر حتى 31 مايو، وأوضحت أن المدارس وأماكن العبادة ومراكز التسوق ودور السينما والصالات الرياضية ستظل مغلقة، مضيفة أنه سيتم تمديد حظر التجمعات الكبيرة في المناسبات الدينية والرياضية، وأن خدمات قطارات مترو المدينة والسفر الجوي المحلي والدولي ستبقى معلقة أيضاً. ويسمح للمطاعم الآن بتشغيل مطابخها لتقديم خدمات الوجبات السريعة، كما يسمح للمجمعات الرياضية والملاعب باستضافة الأحداث، لكن من دون جمهور.

ويأتي تمديد الإغلاق فيما سجّلت الهند 4987 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو ما يشكّل أكبر قفزة في يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 90 ألفاً و927 حالة إصابة، و2872 حالة وفاة.

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