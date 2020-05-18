مصر.. تسمم 117 شخصا بوجبات إفطار فاسدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج بمصر إصابة 117 شخصا بحالات تسمم غذائي في قرية العيساوية، بعد تناولهم وجبات ساخنة في الإفطار بلغت 500 وجبة، وزعها عليهم أحد الأشخاص.



وأكد بيان لمديرية الصحة، الاثنين، أن قرية العيساوية أصيب فيها 113 شخصا تم نقل 60 منهم إلى الوحدة الصحية بالقرية ونقل 43 شخصا إلى مستشفى سوهاج العام.

وأشار البيان إلى أن قرية جزيرة شندويل أصيب فيها 15 شخصا بتسمم غذائي بنفس الوجبات وتم نقلهم الوحدة الصحية بالقرية.

وأكد البيان أن جميع الإصابات بسيطة وعدد كبير صرح له بالخروج عقب تلقي الإسعافات اللازمة.

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