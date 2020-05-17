مجلة طبية تدعو الأميركيين إلى تغيير ترامب بسبب الاستجابة الصحية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

دعت مجلة «لانسيت» الطبية البريطانية الجمعة الناخبين الأميركيين إلى انتخاب رئيس جديد يتوقف عن استخدام «السياسات الحزبية» لتوجيه الصحة العامة.

وفي افتتاحية لاذعة وغير معتادة، وصفت مجلة «لانسيت»، إحدى المجلات الطبية الرائدة في العالم، استجابة الإدارة الأميركية لوباء فيروس كورونا بأنها «متضاربة وغير متناسقة».

وقالت الافتتاحية «ينبغي على الأميركيين وضع رئيس في البيت الأبيض في يناير 2021، يفهم أن الصحة العامة يجب ألا يتم توجيهها بالسياسات الحزبية».

وجاء هذا الموقف مع كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب النقاب عن جهد حكومي أميركي واسع النطاق لتطوير لقاح جديد للفيروس بسرعة بحلول نهاية العام.

وجاء في الافتتاحية «إن الإدارة مهوّسة بلقاحات سحرية أو أدوية جديدة أو أمل في اختفاء الفيروس ببساطة»، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك تركيز على «المبادئ العامة الأساسية» مثل الاختبار والتتبع.

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