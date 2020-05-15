وفاة 1800 شخص بـ كورونا خلال 24 ساعة في أميركا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي 1800 شخص في الولايات المتحدة الأميركية خلال اربع وعشرين ساعة الخميس جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وأودى فيروس كورونا بحياة ما يزيد عن 300 ألف شخص في العالم، أكثر من 80 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس الساعة 20,30 ت غ.

وبذلك لا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا بالعالم جراء الفيروس مع ما مجموعه 85813 وفاة.

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