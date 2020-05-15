تحذير «أممي» من أزمة في الصحة العقلية يسببها «كوفيد-19»

المصدر: عواصم - وكالات

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن وباء «كوفيد-19» قد يثير أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن الفيروس. في الأثناء، أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي أن لقاحاً ضد «كوفيد-19» سيكون جاهزاً خلال سنة، في أفضل السيناريوهات.

وتفصيلاً، قالت الأمم المتحدة إن أزمة فيروس كورونا المستجد، ورغم التركيز من جانب الدول على حماية الصحة الجسدية خلال الأشهر الأولى من الأزمة، إلا أنها تضع أيضاً ضغوطاً ذهنية هائلة على عدد كبير من سكان العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال رسالة عبر الفيديو «بعد عقود من الإهمال وقلة الاستثمار في خدمات الصحة العقلية، فإن وباء كوفيد-19 يثقل الآن كاهل العائلات والمجتمعات بضغوط نفسية إضافية».

وأضاف «حتى عندما تتم السيطرة على الوباء، فإن الحزن والقلق والاكتئاب ستواصل التأثير في الأشخاص والمجتمعات».

وسلّط تقرير الأمم المتحدة الضوء على الضغوط النفسية التي يعانيها الأشخاص الذين يخشون من أنهم أو أحباءهم سيصابون أو يموتون بالفيروس الذي أودى بحياة نحو 300 ألف شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي.

وأشار أيضاً إلى التأثير النفسي على أعداد كبيرة من الأشخاص الذين فقدوا عملهم أو أنهم معرضون لفقدانه، وانفصلوا عن أحبائهم أو عانوا تدابير الإغلاق الصارمة.

وقالت رئيسة قسم الصحة العقلية وتعاطي المخدرات في منظمة الصحة العالمية، ديفورا كيستيل، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «نحن نعلم أن الأوضاع الحالية والخوف وحالة عدم اليقين والاضطراب الاقتصادي، قد تسبب ضائقة نفسية».

وتابعت كيستيل، مشيرة إلى التقارير التي تفيد بارتفاع حالات الانتحار بين العاملين في المجال الطبي، أن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل الذين يعملون تحت «ضغوط هائلة»، معرضون أكثر من غيرهم للخطر.

وتواجه مجموعات أخرى تحديات نفسية سببتها الأزمة أيضاً، مثل التلاميذ المتوقفين عن الدراسة، والذين يواجهون حالة من عدم اليقين والقلق، إضافة إلى النساء اللواتي يواجهن خطراً متزايداً من التعرض للعنف المنزلي.

كذلك، يواجه المسنون والأشخاص الذين يعانون مشكلات نفسية، والذين يعتبرون معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالفيروس، ضغطاً متزايداً من خطر العدوى. وذكر التقرير الذي صدر أمس مجموعة من الدراسات الوطنية التي تشير إلى أن الاضطراب العقلي يتزايد بسرعة.

وفي لاهاي، أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، أن لقاحاً ضد «كوفيد-19» سيكون جاهزاً خلال سنة، في أفضل السيناريوهات، وذلك استناداً إلى المعطيات المتوافرة حالياً عن الأبحاث الجارية.

وقال مسؤول استراتيجية الصحة البيولوجية واللقاحات في الوكالة، ماركو كافاليري، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: «نرى إمكانية لأن يكون هناك لقاح جاهز للترخيص بعد عام من اليوم، إذا جرى كل شيء كما هو مخطط له».

على صعيد الوفيات والإصابات، سجلت الولايات المتحدة 1813 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 84 ألفاً و59 وفاة، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وفي مدريد، ذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن العدد اليومي للوفيات الجديدة بفيروس كورونا تجاوز 200 أمس، وذلك للمرة الأولى منذ الثامن من مايو.

وسجلت روسيا أقل من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس، للمرة الأولى منذ بداية شهر مايو.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية 9974 حالة في روسيا، ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين مع 252 ألفاً و245 حالة. وسجلت ألمانيا أكثر من 172 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19» حتى صباح أمس.

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