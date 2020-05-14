ترامب ينام 4 ساعات.. وميركل تخزن النوم لأوقات الفراغ

المصدر: ترجمة وإعداد:عوض خيري عن «ذي إنسايدر، سي إن إن، التلغراف، واشنطن بوست، ديلي ميل»

هل ينام الزعماء مثل بقية أفراد الشعب؟ وهل ينعمون بنوم هادئ، وهل يحصلون على قسط وافر من النوم؟ يتوق الكثيرون لمعرفة الإجابة عن هذه الأسئلة، وفي ما يلي إجابات مختصرة حول عادات نوم الزعماء:

دونالد ترامب

ينام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من ثلاث إلى أربع ساعات فقط في الليلة، ويأوي إلى فراشه عند الساعة الواحدة صباحاً أو أكثر، ويتفاخر بأن ما يفعله تكتيك ناجح، ويدلل على ذلك بقوله «كيف يتنافس شخص ينام 12 أو 14 ساعة في اليوم مع شخص ينام ثلاث أو أربع ساعات فقط؟». ويستيقظ ترامب عند الساعة 5:30 صباحاً، ويبدأ أحياناً بإجراء مكالماته الهاتفية نحو الساعة 6 صباحاً. ولا يتناول قهوة لتبعث في جسمه النشاط كعادة معظم الناس.

ليس من الواضح ما إذا كان ترامب واحداً من بين 1٪ من سكان كوكب الأرض، وهي الفئة من القياديين، التي تتميز بما يطلق عليه «جينات تاتشر»، رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، التي تنام ما بين ثلاث وأربع ساعات يومياً. وإذا لم يكن كذلك، فإن ترامب يعتبر محروماً بشدة من النوم، وفقاً لخبراء الصحة الذين يوصون عموماً بفترة من النوم تراوح بين سبع وثماني ساعات.

أنغيلا ميركل

تقول المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها تخزن النوم لتوفره لأوقات فراغها مثل ما يخزن الجمل الماء. وربما أثر عدم النوم في ميركل، حيث إنها تعرضت لوعكات صحية خلال ثلاثة أحداث رسمية، ما جعل الألمان يتحدثون عن صحتها. وتساءلت عناوين الصحف عما إذا كانت بصحة جيدة بما يكفي للبقاء في منصبها.

كيف بدأت الهجمات المرتعشة

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يصحو متأخراً من النوم ويتناول إفطاره في النهار. ويقول إنه يحاول دائماً أن ينام من أربع الى خمس ساعات، لكنه يقول إن هذا لا يكفيه بسبب ضيق جدوله العملي. خلال أحد البرامج التلفزيونية التي يتحدث فيها مع أفراد شعبه سأله طفل صغير عن عدد الساعات التي يقضيها في النوم، فرد قائلاً بأنه لا يعتمد على عدد الساعات، ولكن إذا «استطاع الرئيس أن يحصل على وقت كافٍ من النوم، فإن ذلك يصب في مصلحة صحته».

باراك أوباما

خلال فترة رئاسته، كان باراك أوباما يقضي ست ساعات من النوم ليلاً أو أقل. ويتعين على المساعدين في البيت الأبيض باستمرار اتخاذ قرارات بشأن نوع الأزمة المهمة التي تضطرهم الى إيقاظ الرئيس من ساعات نومه القليلة. وقال ذات مرة في برنامج حواري: «أبقى مستيقظاً حتى الساعة الثانية ليلاً، أقرأ الإحاطات وأقوم بالعمل». وكشف تقرير أن مكتبه يتلقى رسائل البريد الإلكتروني غالباً في الساعة الواحدة صباحاً. وبحسب «بوليتيكو»، اعتاد موظفو البيت الأبيض، وكتاب الخطابات، على مكالماته عند الساعة 11 مساءً. وعلى العموم ينام أوباما خمس ساعات في اليوم.

ناريندرا مودي

يقال إن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يعمل 20 ساعة في اليوم، ويقول: «أحصل على القليل من النوم، وكثيراً ما ينصحني أصدقائي بزيادة ساعات نومي، يعتقدون أن عليّ أن أنام على الأقل من خمس إلى ست ساعات». ويواصل حديثه «لكنني أصبحت مدمناً على العمل، وأصبحت هذه عادتي منذ سنوات عدة، لدرجة أنني أنسى النوم في بعض الأحيان»، لكنه يقول إنه ينام بعمق لمدة تزيد قليلاً على الثلاث ساعات، وإنه يستغرق في النوم خلال 30 ثانية من ذهابه الى الفراش.

رئيس كوريا الشمالية

أواخر العام الماضي التقطت الكاميرات صوراً للزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يكافح من أجل البقاء مستيقظاً خلال حفل لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة جده، كيم إيل سونغ. وشاهد حشد كبير من الناس الدكتاتور وهو يغلق عينيه ببطء، وهو جالس في وسط المسرح. وفي مرحلة ما، أخذ أنفاساً عميقة وبدأ رأسه ينزلق على كتفه أثناء الاستماع إلى الخطاب. لا يعرف الكثير عن عادات نوم كيم جونغ أون، ولكن بعض التقارير تقول إنه ينام قليلاً جداً بسبب خوفه من الانقلاب عليه في أي وقت.

الرئيس الفرنسي

ينام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قليلاً، ويعمل حتى وقت متأخر من الليل، ويسافر بلا هوادة. ومثل مارغريت تاتشر، ينام الرئيس البالغ من العمر 42 عاماً لمدة ثلاث أو أربع ساعات في الليل، لكن مصادر مقربة منه تزعم أن علامات الإرهاق بدأت تظهر على وجهه، ربما من قلة النوم.

هل ينام الرئيس وحده

ما لم تكن هناك حاجة ملحّة لإجراءات أمنية مشددة، فإن الخدمة السرية تبقى خارج الأبواب غير المقفلة مستعدة للرد على أي طلب من الرئيس، وفي حالة سماعهم أي ضوضاء يتعاملون على الفور مع هذا الطارئ. ويتمتع الرئيس وعائلته ببعض الخصوصية، مثل أي عائلة عادية أخرى.

مودي ينام بعمق لمدة تزيد قليلاً على الثلاث ساعات، ويستغرق في النوم خلال 30 ثانية من ذهابه إلى الفراش.

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