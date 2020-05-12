السعودية تفرض حظر تجوال كامل خلال عيد الفطر

علنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال كامل خلال فترة عيد الفطر.

وفرضت السلطات السعودية، في بيان لها اليوم، حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بكافة أنحاء المملكة خلال عطلة عيد الفطر تمتد من 23 إلى 27 مايو الجاري.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لصحيفة "الرياض "الإجراءات المتبعة في فترة الأعياد التي تمتد من بداية يوم السبت 30 رمضان 1441 هجرية الموافق 23 مايو 2020 ميلادية، حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020 ميلادية، وأكد على منع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة خلال هذه الفترة.