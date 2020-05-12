السعودية: رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% ابتداء يوليو المقبل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية عن رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها، ابتداء من أول يوليو المقبل.



وأهابت الهيئة العامة للزكاة والدخل بجميع المنشآت بالتقيّد بالموعد المحدد لتنفيذ النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، مشددة على أنها ستقوم باتخاذ ما يلزم في سبيل تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية والتحقق من التزام جميع المكلفين بها، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة تخالف القرار برفع نسبة الضريبة على السلع أو الخدمات قبل التاريخ المحدد.



ويأتي رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لحماية الاقتصاد ومساعدته على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

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