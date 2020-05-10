الرئيس الصيني طلب «شخصياً» حجب المعلومات وتأخير التحذير العالمي من «كورونا»

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن ديلي ميل

يزعم تقريرجديد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، طلب «شخصياً» من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، «تأجيل تحذير عالمي» بشأن تهديد فيروس «كوفيد 19»، خلال محادثة بينهما في يناير.

ونشرت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية هذه المزاعم في نهاية هذا الأسبوع، مستشهدة بمعلومات استخبارية، من خدمة المخابرات الفيدرالية في البلاد، والمعروفة باسم «بي إن دي» .

ووفقا لـ هذا الجهاز الأمني، في 21 يناير، طلب الزعيم الصيني من رئيس منظمة الصحة العالمية حجب المعلومات حول انتقال العدوى، من إنسان إلى إنسان، وتأخير تحذير من انتشار الجائحة.

ويقدر «بي إن دي» أن سياسة المعلومات الصينية أضاعت على العالم أربعة إلى ستة أسابيع، للبدء في مكافحة الفيروس، في جميع أنحاء الكوكب.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، بيانا، بعد وقت قصير من نشر ادعاءات الصدمة، واصفة إياها بأنها"لا أساس لها من الصحة "وأن الدكتور تيدروس لم يتحدث مع الرئيس الصيني يوم 21 يناير، عبر الهاتف، قط.

وجاء في البيان أن مثل هذه التقارير غير الدقيقة تصرف الانتباه وتنتقص من جهود منظمة العالمية والعالم لإنهاء وباء"كوفيد 19.

وتابعت،"أكدت الصين انتقال الفيروس التاجي الجديد في 20 يناير ،قبل المحادثة الهاتفية المزعومة."، متابعة،"أعلنت منظمة الصحة العالمية علنًا في 22 يناير أن البيانات التي تم جمعها تشير إلى أن انتقال العدوى من إنسان إلى آخر يحدث في ووهان.»



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