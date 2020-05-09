نتائج تجارب علاج "كورونا" بـ3 عقاقير تظهر قريباً

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أن نتائج تجارب استخدام عقار لعلاج الملاريا يوصف بأنه وسيلة محتملة في الكفاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تكون جاهزة قريباً، وبالتحديد في شهر يوليو المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي بشركة "نوفارتس"، فاس ناراسيمهان، إن الشركة تتوقع تقديم النتائج من دراسة أميركية لعقار "هيدروكسي كلوروكوين" في يوليو، وكذلك عقارين آخرين يتم تجربة فعاليتهما ضد كوفيد-19، وهما "إيلاريس" و"جاكافي"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين آخرين تبنوا عقار هيدروكسيكلوروكوين بعدما ظهر العقار كونه واعدا في دراسة صغيرة وغير تقليدية في فرنسا، كما أن هذا العقار بين عدد من العلاجات المحتملة التي يتم بحثها في مختلف أنحاء العالم، فيما تتسبب جائحة فيروس كورونا في وفاة الآلاف وعرقلة الاقتصاد العالمي.

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