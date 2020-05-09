المخابرات الألمانية تشكك في اتهامات أميركا للصين بشأن الفيروس

المصدر: برلين - رويترز

ذكرت مجلة «دير شبيغل»، أمس، أن تقريراً للمخابرات الألمانية شكك في المزاعم الأميركية القائلة بأن فيروس كورونا مصدره مختبر صيني، وقال إن الاتهامات محاولة لتحويل الانتباه عن فشل الولايات المتحدة في السيطرة على المرض.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال يوم الأحد إن هناك «عدداً كبيراً من الأدلة» على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني، لكنه لم يشكك في استنتاج أجهزة المخابرات الأميركية بأنه ليس نتاج عمل بشري.

وقالت «دير شبيغل» إن وكالة المخابرات الاتحادية الألمانية طلبت من أعضاء تحالف المخابرات الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف باسم تحالف «الخمس أعين» تقديم أدلة تدعم الاتهام.

وتابعت المجلة أن أياً من أعضاء التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لم يرغب في دعم مزاعم بومبيو.

وخلص تقرير للمخابرات قدّم لوزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب كارينباور، إلى أن الاتهامات الأميركية محاولة متعمدة لحرف الاهتمام العام بعيداً عن «إخفاقات» الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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