السعودية تدشن بوابات تعقيم ذاتي في المسجد الحرام

المصدر: الرياض ■د.ب.أ

دشّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالسعودية «بوابات التعقيم الذاتي المتطورة» على أبواب المسجد الحرام، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم تفعيلها منذ بدء جائحة «كورونا».

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن البوابات تعمل على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر، ومزودة بكاميرات حرارية لكشف درجات الحرارة من على بعد ستة أمتار، وشاشة ذكية لقراءة درجات الحرارة، ويمكنها قراءة درجة حرارة عدد من الأشخاص في الوقت نفسه.

من جانبه، نفى المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني، صحة ما يتردد بأن تلك البوابات تم استحداثها ليتم استخدامها في «العشر الأواخر» من رمضان المبارك، ودعا إلى ضرورة تقصي المعلومات من مصدرها الرسمي.

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