الصين تصف التصريحات الأميركية حول «كورونا» بـ «الكاذبة»

المصدر: عواصم ■وكالات

دانت الصين أمس تصريحات للولايات المتحدة حول فيروس كورونا المستجد ووصفتها بـ«الكاذبة»، غداة انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين، معتبراً أنه كان عليها وقف تفشي وباء «كوفيد-19».

وقالت الصين إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعمد إلى مواصلة الكذب في إطار هجومه المستمر على بكين في ما يتعلق بجائحة فيروس كورونا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ مجدداً على أن بكين التزمت الشفافية إزاء تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين العام الماضي وعلى أن الساسة الأميركيين يوجهون اتهامات لا أساس لها لبلادها.

من جهة أخرى قالت الصين أمس، إنها تدعم جهود منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل جائحة كوفيد-19، وتعارض محاولات الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تسييس القضية ومهاجمة بكين.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي شبّه فيها الوباء بالهجوم على ميناء بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن العدو الذي تواجهه الولايات المتحدة هو فيروس كورونا وليس الصين.

على صلة تدرس منظمة الصحة العالمية إرسال بعثة جديدة إلى الصين سعياً لتحديد منشأ فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط جدل متنامٍ حول مصدر الجائحة التي تسببت في وفاة أكثر من 250 ألف شخص.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن عالمة الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحافي: «بدون معرفة مكان أصل الحيوان، سيكون من الصعب منع (التفشي) من الحدوث مرة أخرى».

وأضافت: «هناك مناقشات تجري مع نظرائنا في الصين لإرسال بعثة أخرى ستكون أكاديمية بشكل أكبر في تركيزها، وتركز حقاً على النظر في ما حدث في البداية في ما يتعلق بالتعرض لحيوانات مختلفة».

وشاركت فان كيرخوف في بعثة سابقة إلى الصين في فبراير وخلصت إلى أن الفيروس حيواني الأصل. وأفاد تقرير بأن الخفافيش بدت أنها حاملة الفيروس، لكن لم يتم تحديد عائل وسيط.

بكين تدعم منظمة الصحة، وتعارض محاولة واشنطن وآخرين تسييس «كوفيد-19».

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