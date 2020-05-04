"وثيقة" لـ"الصحة العالمية" تكشف توزيع إصابات "كورونا" في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وثيقة أعدها مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن توزيع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المحافظات المصرية حتى أول مايو الجاري.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، أمس الأحد، الوثيقة التي قالت إنها صدرت عن منظمة الصحة العالمية وتكشف توزيع أعداد الإصابات داخل محافظات مصر.

وبحسب الوثيقة المتداولة، احتلت العاصمة المصرية القاهرة صدارة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تلتها محافظة الجيزة ثم الإسكندرية، وفقا لموقع "مصرواي".

وجاء ترتيب باقي المحافظات المصرية العشرة الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد على النحو التالي: في المركز الرابع القليوبية، ثم المنوفية ثم دمياط.

وحل في المركز السابع الأقصر، ثم بني سويف وفي المركز التاسع الغربية وفي العاشر أسوان"، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

وتعد محافظة مطروح، حسب الوثيقة، الأقل تسجيلا لحالات الإصابات بكورونا في مصر.

وتظهر الوثيقة أن منظمة الصحة العالمية لم تكن اعتمدت بعد حالة الإصابة التي تم اكتشافها في محافظة شمال سيناء المصرية، يوم 30 أبريل المنصرم، وهي المحافظة الأقل في عدد الإصابات فعليا، وليست مطروح.

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