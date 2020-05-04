العالم يتطلع إلى محافظي البنوك المركزية من أجل الإنقاذ

المصدر: ترجمة : عوض خيري عن «الفورين بوليسي»

هذه المذبحة الاقتصادية والمالية التي أحدثها الوباء يمكن أن تترك ندوباً عميقة على الاقتصاد العالمي، فلجأت البنوك المركزية لمواجهة التحدي من خلال تمزيق دفاتر قواعدها الخاصة، وعزز الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسواق المالية بشراء الأصول، وقدم سيولة بالدولار إلى البنوك المركزية الأخرى. وأعلن البنك المركزي الأوروبي أن «لا حدود» لدعمه لليورو، وأعلن عن مشتريات ضخمة من سندات الحكومة والشركات، والأصول الأخرى. ويمول بنك إنجلترا الإنفاق الحكومي مباشرة، وحتى بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، مثل بنك الاحتياطي الهندي، يفكر في اتخاذ إجراءات استثنائية، لكل ذلك أثبت المصرفيون المركزيون، الذين كانوا يعتبرون حذرين ومحافظين، أنهم قادرون على التصرف برشاقة وجرأة وإبداع. ومن ناحية أخرى، أثبت التحفيز المالي من قبل الحكومات أنه معقد من الناحية السياسية، ومرهق في التنفيذ، وغالباً ما يكون من الصعب الحصول عليه عندما تكون الحاجة إليه أكبر.

حتى عندما يكون القادة السياسيون غير مستعدين لتنسيق السياسات عبر الحدود، يمكن لمحافظي البنوك المركزية التصرف بشكل متضافر. الآن ولفترة طويلة مقبلة، أصبحت البنوك المركزية راسخة كخط الدفاع الأول والأساسي ضد الأزمات الاقتصادية والمالية.

ازوار براساد - أستاذ سياسية التجارة بجامعة كورنيل، وكبير زملاء معهد بروكنغز

مع بدء عمليات الإغلاق، ظللت أبحث عن المقارنات التاريخية (1914، 1929، 1941)، وما أدركته أكثر من أي وقت مضى هو الحداثة التاريخية للصدمة التي نعيشها. هناك شيء جديد تحت الشمس، وهو أمر مروع. التداعيات الاقتصادية تتحدى الحساب، ويواجه العديد من البلدان صدمة اقتصادية أكثر عمقاً ووحشية مما كانت عليه في السابق، ففي قطاعات مثل البيع بالتجزئة، التي تتعرض بالفعل للمنافسة الشديدة من التجارة عبر الإنترنت، قد يكون الإغلاق المؤقت بالنسبة لها إغلاقاً دائماً، ولن تتم إعادة فتح العديد من المتاجر، وستفقد وظائفها بشكل دائم. ويواجه ملايين العمال وأصحاب الأعمال الصغيرة وأسرهم كارثة، وكلما طالت مدة الإغلاق، كانت الندوب الاقتصادية أعمق، ويتباطأ الانتعاش. ما اعتقدنا أننا نعرفه عن الاقتصاد والتمويل قد أزعجنا بشكل جذري.

الآن نشهد أكبر جهد مالي مشترك منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن من الواضح بالفعل أن الجولة الأولى قد لا تكون كافية، فهناك بعض الأوهام حول الألعاب البهلوانية غير المسبوقة التي تؤديها البنوك المركزية. إذا كانت استجابة الشركات والأسر تكمن في تجنب النفور من المخاطرة والفرار إلى بر الأمان، فسيؤدي ذلك إلى تفاقم قوى الركود، وإذا كانت استجابة الجمهور للديون المتراكمة من الأزمة هي التقشف، فإن ذلك سيجعل الأمور أسوأ. من المنطقي أن ندعو بدلاً من ذلك إلى حكومات أكثر نشاطاً وأكثر رؤية لقيادة طريق الخروج من الأزمة، لكن السؤال بالطبع هو الشكل الذي ستتخذه هذه الحكومات والقوى السياسية التي ستسيطر عليها.

آدم توز - أستاذ التاريخ ومدير المعهد الأوروبي بجامعة كولومبيا.

ستسرّع جائحة كورونا من التغيير الذي بدأ بالفعل.. الانتقال من العولمة التي تركز على الولايات المتحدة إلى عولمة أكثر تركيزًا على الصين. لماذا سيستمر هذا الاتجاه؟ لقد فقد الشعب الأميركي ثقته بالعولمة والتجارة الدولية، واتفاقيات التجارة الحرة أصبحت بالنسبة له سامة، مع أو من دون الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. في المقابل، لم تفقد الصين إيمانها، لماذا؟ لأن هناك أسباباً تاريخية أعمق. يعرف القادة الصينيون جيداً الآن أن قرن الإذلال الذي عاشته الصين من عام 1842 إلى عام 1949 كان نتيجة لتهاونها وجهودها غير المجدية من قبل قادتها لقطعها عن العالم. وعلى النقيض من ذلك، كانت العقود القليلة الماضية من الانتعاش الاقتصادي هي نتيجة للمشاركة العالمية، كما استطاع الشعب الصيني أن يكسب الثقة في نفسه، ويعتقد أنه يمكنه المنافسة في أي مكان.

ونتيجة لذلك أمام الولايات المتحدة خياران. إذا كان هدفها الأساسي هو الحفاظ على التفوق العالمي، فستنخرط في منافسة جيوسياسية محصلتها صفر، سياسياً واقتصادياً، مع الصين. ومع ذلك، إذا كان هدف الولايات المتحدة هو تحسين رفاهية الشعب الأميركي - الذي تدهورت حالته الاجتماعية - فعليها أن تتعاون مع الصين. ويقترح محامٍ أكثر حكمة، أن يكون التعاون هو الخيار الأفضل، ومع ذلك، نظراً للبيئة السياسية الأميركية السامة تجاه الصين، قد لا تسود المشورة الأكثر حكمة.

كيشور محبوباني - زميل مميز بمعهد أبحاث آسيا التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، ومؤلف كتاب «هل كسبت الصين؟ السباق الصين لتحدي أميركا»

سيؤدي هذا الوباء والانتعاش اللاحق إلى تسريع الرقمنة وأتمتة العمل، وهي الاتجاهات التي أدت إلى تآكل الوظائف ذات المهارات المتوسطة، مع زيادة الوظائف ذات المهارات العالية خلال العقدين الماضيين، ويسهم هذا الوضع من ركود الأجور المتوسطة، وزيادة تفاوت الدخل. ولن تعود مع الانتعاش وظائف المهارات المتدنية ذات الأجور المنخفضة والخدمة الشخصية، خصوصاً تلك التي تقدمها الشركات الصغيرة.

التغيرات في الطلب، التي تسارعت وتيرتها بسبب الاضطراب الاقتصادي الذي أحدثه الوباء، ستغير التكوين المستقبلي للناتج المحلي الإجمالي، وستستمر حصة الخدمات في الاقتصاد في الارتفاع، لكن حصة الخدمات الشخصية ستنخفض في تجارة التجزئة، والضيافة، والسفر، والتعليم، والرعاية الصحية، حيث تؤدي الرقمنة إلى تغييرات في طريقة تنظيم هذه الخدمات وتقديمها.

ومع ذلك، سيزداد الطلب على العمال الذين يقدمون الخدمات الأساسية، مثل الشرطة، وإطفاء الحرائق، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والنقل العام، والطعام، ما يخلق فرص عمل جديدة، ويزيد الضغط لزيادة الأجور وتحسين الفوائد في هذه القطاعات ذات الأجور المنخفضة تقليدياً. سيسرع الانكماش الاقتصادي من نمو العمالة غير القياسية وغير المستقرة ــ مثل العمال بدوام جزئي، والعاملين مع أصحاب عمل متعددين ــ ما يؤدي إلى أنظمة منافع متنقلة جديدة، تتحرك مع العمال، وتوسع تعريف صاحب العمل، وستكون هناك حاجة إلى برامج تدريب جديدة منخفضة الكلفة، يتم تقديمها رقمياً لتوفير المهارات المطلوبة في الوظائف الجديدة.

لورا دي اندريا تايسون - أستاذة بمدرسة هاس للأعمال بجامعة كليفورنيا، بيركلي، ورئيسة سابقة لمجلس الاستشاريين للرئيس الأميركي في عهد الرئيس بيل كلينتون

ازوار براساد:

«البنوك المركزية تمزق دفاتر قواعدها الخاصة».

آدم توز:

«ممارسة الاقتصاد العادي لن تعود أبداً».

كيشور محبوباني:

«عولمة أكثر تتمحور حول الصين».

لورا داندريا تايسون:

«العديد من الوظائف المفقودة لن يعود أبداً».

بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، مثل بنك الاحتياطي الهندي، يفكر في اتخاذ إجراءات استثنائية، لكل ذلك أثبت المصرفيون المركزيون، الذين كانوا يعتبرون حذرين ومحافظين، أنهم قادرون على التصرف برشاقة وجرأة وإبداع. ومن ناحية أخرى، أثبت التحفيز المالي من قبل الحكومات أنه معقد من الناحية السياسية، ومرهق في التنفيذ، وغالباً ما يكون من الصعب الحصول عليه عندما تكون الحاجة إليه أكبر.

ستسرع جائحة كورونا من التغيير الذي بدأ بالفعل.. الانتقال من العولمة التي تركز على الولايات المتحدة إلى عولمة أكثر تركيزاً على الصين. لماذا سيستمر هذا الاتجاه؟ لقد فقد الشعب الأميركي ثقته بالعولمة والتجارة الدولية.

العديد من البلدان تواجه صدمة اقتصادية أكثر عمقاً ووحشية مما كانت عليه في السابق. في قطاعات مثل البيع بالتجزئة، التي تتعرض بالفعل للمنافسة الشديدة من التجارة عبر الإنترنت، قد يكون الإغلاق المؤقت بالنسبة لها إغلاقاً دائماً، لن تتم إعادة فتح العديد من المتاجر، وستفقد وظائفها بشكل دائم.

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