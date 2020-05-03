غداة ظهور كيم.. تبادل إطلاق نار بين الكوريتين على الحدود

المصدر: سول - وكالات

تبادلت الكوريتان إطلاق النار حول موقع حراسة تابع للجنوب صباح اليوم الأحد، مما أثار التوتر بعد يوم من إنهاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون فترة غياب استمرت ثلاثة أسابيع بظهوره في وسائل الإعلام الرسمية خلال زيارة لأحد المصانع.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية في الساعة 7:41 صباحا بالتوقيت المحلي تجاه موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود.

وأضافت أن كوريا الجنوبية ردت بإطلاق رصاصتين باتجاه كوريا الشمالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقال ضابط بهيئة الأركان المشتركة في سول «لقد أرسلنا إشعارا إلى الجانب الكوري الشمالي عبر خط الاتصال بين الكوريتين حوالي الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا وطالبنا بتفسير»، حسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد.

وتابع الضابط أن الجيش يراقب عن كثب الحادث لمعرفة مزيد من التفاصيل بتحليل بعض الأدلة، من بينها قذائف، تم العثور عليها في الموقع بالإضافة إلى دوافع كوريا الشمالية لإطلاق القذائف. ولا يبدو أنه استفزاز متعمد.

ويمثل تبادل إطلاق النار أحدث مواجهة بين الكوريتين اللتين في حالة حرب من الناحية الفنية.

وقال نائب رئيس المعهد الآسيوي للدراسات السياسية تشوي كانجغ إن توقيت هذا الاستفزاز يثبت أن كيم ما زال مسؤولا عن الجيش الكوري الشمالي.

وأضاف أن «كيم بالأمس كان يحاول إثبات إنه بصحة جيدة واليوم كيم يحاول إنهاء كل التكهنات بأنه ربما لا يسيطر بشكل كامل على الجيش.

«وبدلا من أن يطلق صواريخ ويشرف على إطلاق صاروخ فكيم ربما يذكرنا بأنني ’نعم إنني بصحة جيدة وما زلت في السلطة’».

وقال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة إيهوا في سول ليف-إريك إيزلي إن حادث إطلاق النار ربما استهدف تعزيز الروح المعنوية في الجيش الكوري الشمالي.

وأضاف» ربما نظام كيم يتطلع لرفع معنويات قواته المرابطة على خط المواجهة ولاستعادة أي نفوذ تفاوضي فقد خلال أسابيع غياب الزعيم التي دارت خلالها شائعات.

وبعد تكهنات لأسابيع عن صحة ومكان كيم، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا وتقريرا يوم السبت عن حضور كيم لافتتاح مصنع أسمدة، وذلك في أول ظهور منذ 11 أبريل.

وظهر كيم في صور وهو يبتسم ويتحدث لمستشاريه خلال مراسم الافتتاح وأيضا وهو يقوم بجولة في المصنع. ولم يتسن التأكد من صحة الصور التي نشرها موقع صحيفة رودونغ سينمون الرسمية.

وعبر مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن شكوكهم إزاء هذه التقارير.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حكومية يوم السبت أن حركات ساق كيم تبدو صعبة ومتشنجة،

وأظهرت إحداها عربة غولف خضراء في الخلفية تشبه عربة استخدمها في 2014 بعد غياب طويل استمر لعام.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن سروره لعودة كيم الذي بدا بصحة جيدة على حد قول الرئيس الأميركي الذي كتب في تغريدة «أنا شخصيا سعيد بأنه عاد، وهو بصحة جيدة!».

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