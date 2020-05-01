تخفيف إجراءات العزل عن إقليم هوبي «بؤرة تفشي كورونا»

المصدر: شنغهاي - رويترز -

أعلن إقليم هوبي في وسط الصين، الذي بدأ منه تفشي فيروس كورونا، خفض مستوى الطوارئ اعتبارا من غد السبت في أحدث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام المطبقة لمكافحة انتشار الفيروس.

وكتبت لجنة الصحة في الإقليم على حسابها بموقع وي تشات للتراسل اليوم الجمعة أنه تقرر خفض المستوى من أعلى درجة إلى ثاني أعلى درجة اعتبارا من الثاني من مايو.

وهوبي هو آخر إقليم صيني يخفض مستوى الطوارئ، وهو ما يعد إنجازا كبيرا في مكافحة الصين لجائحة كورونا. ويعتقد أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان عاصمة الإقليم في ديسمبر.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب حاكم هوبي يانغ يون يان قوله إن الإقليم سيعدل أيضا إجراءات الوقاية والمكافحة بعد خفض مستوى الطوارئ. ولم يذكر تقرير الوكالة التعديلات التي ستجرى.

ولم يعلن إقليم هوبي تسجيل أي حالات إصابة جديدة بكورونا على مدى 27 يوما حتى نهاية يوم 30 أبريل.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس في بر الصين الرئيس أمس منها أربع حالات انتقلت فيها العدوى محليا.

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