إمدادات طبية إماراتية إلى نيبال لمساعدتها في مكافحة «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى نيبال، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين بمجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى نيبال، سعيد حمدان النقبي: «إن الإمارات ملتزمة بمساعدة جميع البلدان التي تواجه جائحة كورونا، إنه التزام تتعامل معه الدولة بأقصى قدر من المسؤولية والجدية، وهي على يقين أنه من خلال التعاون، فقط، يمكننا أن نخرج من هذه الأزمة».

وأضاف أن مساعدة الإمارات لنيبال، ستمكن العاملين بالخطوط الأمامية من أداء واجباتهم في الحد بشكل كبير من انتشار «كورونا».

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