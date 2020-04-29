نتائج فعّالة لدواء توسيليزوماب على حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.. وتحذيرات أميركية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن دواء لعلاج التهاب المفاصل يٌسمى اكتيميرا اُستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد في الصين، ساعد في علاج 95% من المرضى الذين تعاطوا الدواء.

وأكد التقرير أن المرضى الذين تماثلوا للشفاء، كانوا مصابين بأعراض خطيرة، وخرجوا من المستشفى خلال أسبوعين، وفقاً للصحيفة.

كما أكد التقرير أن الأطباء الصينيين استخدموا الدواء لمكافحة رد الفعل المفرط للجهاز المناعي للمصابين بالفيروس، والذي قد يكون وراء فشل عمل بعض أعضاء جسم الإنسان، ما قد يسبب الوفاة.

وقد وافقت السلطات الصينية على هذا الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، الذين يعانون التهابات خطيرة في الرئة، كما بدأت إدارة الأدوية الفيدرالية في الولايات المتحدة بإجراء تجارب على الدواء، للتأكد من فاعليته، وفقاً للصحيفة البريطانية.

من جانبه، أفاد الدكتور Xiaoling Xu أن مركز تفشي المرض في الصين استخدم الدواء للمصابين الذي يعانون أعراضاً حادة، مشيراً إلى أن النتائج كانت "مذهلة"، وأن المصابين تخلصوا من أعراض المرض بسرعة.

كما أشارت النتائج الأولى لتجربة سريرية أجريت على 129 مريضاً يعانون شكلاً معتدلاً أو شديداً من «كوفيد 19»، في فرنسا، إلى أن عقار توسيليزوماب يحد من خطر الدخول إلى العناية المركزة أو الوفاة، ما يُشكل دعماً مهماً للمستشفيات العامة، في باريس.

وكان عالم الأورام الإيطالي باولو أسيتيرتو صرح أمس، بأنه تم التأكد من أن دواء Tocilizumab المستخدم حتى الآن في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، يعطي نتائج جيدة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

ويأمل باولو أسيتيرتو، مدير العلاج المناعي للأورام بمستشفى “باسكال” أن يتحوّل هذا الدواء إلى سلاح جديد فعال لمكافحة الفيروسات التاجية.

تحذيرات

من جانب آخر، حذّر خبراء في إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) من أنه يجب على الإدارة أن تأخذ في عين الاعتبار وجود بعض الأدلة على أن دواء توسيليزوماب يمكن أن يؤدي إلى قصور القلب والتهاب البنكرياس، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وأمراض الرئة الخلالية، وهي ندوب قاتلة في أنسجة الرئة في بعض الأحيان.

لكن الإدارة أعلنت أنه سيكون من المحتمل أن توافق على بدء تجارب كبيرة على الدواء الذي يباع تحت اسم اكتيميرا Actemra، على الرغم من التحذير.

وستشمل نحو 330 مريضاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبلدان أخرى سيتم تتبعهم لمدة 60 يوماً.

تجدر الإشارة الى أن هذا الدواء غالي الثمن إذ تبلغ قيمة الجرعة الواحدة منه ما يعادل 870 دولاراً اميركياً، وهو ما يعني أن دولاً قليلة في العالم ستتمكن من الحصول عليه في حالة اعتماده كدواء.

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