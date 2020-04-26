العراق: الكاظمي وافق على تغيير مرشحي «الخارجية» و«الشباب»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أفاد النائب عن كتلة «دولة القانون» العراقية كاطع نجمان الركابي، أمس، بأن رئيس مجلسِ الوزراءِ المكلف مصطفى الكاظمي وافق على مطالب الكتل الشيعية بتغيير أسماء مرشحي بعض الوزارات، أبرزها وزارتا الشباب والخارجية.

وقال النائب الركابي، لـصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس، إن بعض الأسماء الواردة في التشكيلة الحكومية المقترحة التي عرضها رئيس الوزراء المكلف، كانت محل اعتراض من قبل الكتل الشيعية، التي منحت الكاظمي مهلة 48 ساعة للرد على الاعتراضات.

وأشار الركابي إلى أن الكتل الشيعية طلبت تغيير بعض المرشحين للوزارات التي مازال الخلاف عليها قائماً حتى الآن، متوقعاً التصويت على 15 مرشحاً للوزارات في جلسة البرلمان العراقي المرجح انعقادها في الأسبوع الحالي، بعد تجاوز الخلافات.

ويواصل الكاظمي مشاوراته مع القوى والكتل السياسية، لتجاوز الخلافات على تقاسم الحقائب الوزارية.